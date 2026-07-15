Mais de metade dos reservatórios de água têm níveis abaixo do normal

Mais de metade dos reservatórios de água têm níveis abaixo do normal

Mais de metade dos doze reservatórios de água que abastecem o concelho de Almada ainda apresentam níveis abaixo do normal, revela um quadro disponibilizado hoje `on-line` pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS). 

Lusa / Adicionar como fonte informativa
António Pedro Santos - Lusa

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 A informação mapeada, já disponível em https://www.smasalmada.pt/documents/37629/1741384/dashboard-base.pdf/, revela que apenas um dos doze reservatórios tem um nível "excelente", com reservas de água a 87% da capacidade total, quatro com a classificação de "bom" (61 a 68%), três "sob vigilância" (36 a 58%) e quatro em situação de "alerta" (5,6% a 15,8%).

Agência Lusa tentou saber junto da Câmara Municipal e dos SMAS quais as zonas e as freguesias abrangidas s por cada um dos reservatórios, mas não foi possível em tempo oportuno.

Desde o início do mês que têm sido relatadas sucessivas falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, com especial incidência na Costa da Caparica, tendo a câmara municipal decretado a situação de alerta.

Entre as medidas anunciadas por aquela autarquia do distrito de Setúbal, além do corte total do abastecimento em determinadas zonas do concelho, das 22:00 às 06:00 do dia seguinte, também são proibidas todas as utilizações de água da rede pública que não correspondam a usos domésticos ou essenciais.

Para minimizar o impacto da falta de água no concelho, em particular na zona da Costa da Caparica, a Câmara de Almada já conseguiu reforçar o abastecimento de água ao município com dois novos furos, que estão a injetar na rede pública mais 120 metros cúbicos de água em cada hora.

No dia 08 de julho, cerca de 1.500 pessoas juntaram-se num protesto contra a falta de água na Costa da Caparica, exigiram soluções para o problema e pediram a demissão da presidente da Câmara de Almada, Inês de Medeiros.

 

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