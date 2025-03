Mais de mil pessoas manifestam-se em Lisboa com alertas para direitos em perigo

O mau tempo, com a previsão de chuva, não demoveu largas centenas de mulheres e homens que se concentraram na Praça dos Restauradores e caminharam em direção à Praça do Município, numa manifestação por igualdade, direitos, justiça social e paz, organizada pelo Movimento Democrático de Mulheres (MDM),

Em declarações à agencia Lusa, Tânia Mateus, do secretariado nacional do MDM, disse que a ação de Lisboa juntou cerca de mil pessoas, e que as várias ações e manifestações marcadas para todos os distritos e Açores reuniu vários milhares de mulheres.

Uma outra manifestação, convocada pela Plataforma Feminista e a Rede 8 de Março, com o lema "Pela Libertação de Todas as Mulheres", também decorreu em Lisboa, começando no Marquês de Pombal, cerca das 15h00.