País
Mais de um milhão e 600 mil portugueses sem médico de família
A zona de Lisboa e Vale Tejo é a mais carenciada, seguida do Algarve e do Alentejo. Os últimos dados da Ordem dos Médicos revelam também que há nove mil especialistas em medicina geral e familiar e que 45% têm mais de 65 anos.
Os números atualizados sobre os médicos de família no Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde são de março e indicam 1,6 milhões de habitantes em Portugal sem médico de família atribuído. São 15% do total de pessoas inscritas nos cuidados de saúde primários, mais 37 mil pessoas do que em dezembro.
Esta terça-feira assinala-se o Dia Mundial do Médico de Família.
A criação pelo Governo dos centros de saúde geridos pelos setores privado ou social está atrasada, as chamadas USF-C.
O plano de emergência para a saúde do Governo planeava cobrir 360 mil utentes com estas USF-C até ao final do ano passado.
Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1
Os médicos não escondem preocupação com o número de utentes sem médico de família. A Ordem dos Médicos quer apresentar novos contributos e a associação de medicina geral e familiar critica as previsões do governo nas unidades de saúde familiar tipo c.
Catarina Empis, da Ordem dos Médicos, lembra que é preciso criar atrativos para que os médicos de medicina geral e familiar continuem nestas funções e não passem para outras especialidades ou saiam do Serviço Nacional de Saúde, com uma maior flexibilidade da contratação.
Duas estão adjudicadas mas não a funcionar: Torres Vedras e Sines.
A nova meta faz parte agora das grandes opções para 2025 - 2029. A promessa vem de setembro de 2024.