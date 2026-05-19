Mais de um milhão e 600 mil portugueses sem médico de família

Os números atualizados sobre os médicos de família no Portal da Transparência do Serviço Nacional de Saúde são de março e indicam 1,6 milhões de habitantes em Portugal sem médico de família atribuído. São 15% do total de pessoas inscritas nos cuidados de saúde primários, mais 37 mil pessoas do que em dezembro.





Esta terça-feira assinala-se o Dia Mundial do Médico de Família.





A criação pelo Governo dos centros de saúde geridos pelos setores privado ou social está atrasada, as chamadas USF-C.





O plano de emergência para a saúde do Governo planeava cobrir 360 mil utentes com estas USF-C até ao final do ano passado.

Sara Araújo de Almeida - RTP Antena 1

Os médicos não escondem preocupação com o número de utentes sem médico de família. A Ordem dos Médicos quer apresentar novos contributos e a associação de medicina geral e familiar critica as previsões do governo nas unidades de saúde familiar tipo c.

Catarina Empis, da Ordem dos Médicos, lembra que é preciso criar atrativos para que os médicos de medicina geral e familiar continuem nestas funções e não passem para outras especialidades ou saiam do Serviço Nacional de Saúde, com uma maior flexibilidade da contratação.

Estão também atrasadas as convenções com especialistas em medicina geral e familiar. Por isso, o Governo decidiu rever em baixa as metas para a criação de médicos de família.Duas estão adjudicadas mas não a funcionar: Torres Vedras e Sines.A nova meta faz parte agora das grandes opções para 2025 - 2029. A promessa vem de setembro de 2024.