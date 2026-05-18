País
Mais polícias nos aeroportos. Novos elementos só entram em funções a 20 de julho
O Governo vai reforçar as fronteiras dos aeroportos com mais 360 polícias. A RTP apurou que estes agentes só começam a trabalhar a 20 de julho e se tiverem aproveitamento em dois cursos.
Trata-se de uma medida para tentar resolver as horas de espera de quem chega de países fora do Espaço Schengen.
A Associação de Hotelaria diz que não se pode perder mais tempo e exige que a recolha biométrica do novo sistema europeu seja suspensa.
Com longas filas de espera nos aeroportos, Luís Montenegro admite voltar a suspender essa recolha de dados biométricos.
À margem de uma iniciativa em Caminha, o primeiro-ministro confirmou que tem recebido relatos de vários agentes económicos incomodados com esta situação que também está a deixar o primeiro-ministro insatisfeito.
A Associação de Hotelaria diz que não se pode perder mais tempo e exige que a recolha biométrica do novo sistema europeu seja suspensa.
Com longas filas de espera nos aeroportos, Luís Montenegro admite voltar a suspender essa recolha de dados biométricos.
À margem de uma iniciativa em Caminha, o primeiro-ministro confirmou que tem recebido relatos de vários agentes económicos incomodados com esta situação que também está a deixar o primeiro-ministro insatisfeito.