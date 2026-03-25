Mancha de poluição de origem desconhecida detetada no porto da Horta

Segundo um comunicado da AMN, a mancha de poluição foi detetada pelas 08:20 locais (mais uma hora em Lisboa), desconhecendo-se as causas na origem do incidente, que está a ser investigado.

"Na sequência de um alerta pelas 08:20, através do oficial de segurança do porto, a informar para uma mancha de poluição, deslocaram-se de imediato [para o local] elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima da Horta, bem como da equipa de combate à poluição da Portos dos Açores", indicou.

De acordo com a AMN, os elementos empenhados na ação "realizaram a contenção do material poluente, com recurso a uma manta e uma barreira absorvente, de forma a evitar a propagação e, posteriormente, efetuaram a sua recolha".

A Polícia Marítima recolheu amostras do material poluente para análise e está a efetuar diligências "com vista a identificar a origem da mancha".

O Comando Local da Polícia Marítima da Horta tomou conta da ocorrência.