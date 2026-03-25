Mancha de poluição de origem desconhecida detetada no porto da Horta
Uma mancha de poluição de origem desconhecida foi hoje detetada no interior do porto da Horta, na ilha do Faial, nos Açores, revelou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).
Segundo um comunicado da AMN, a mancha de poluição foi detetada pelas 08:20 locais (mais uma hora em Lisboa), desconhecendo-se as causas na origem do incidente, que está a ser investigado.
"Na sequência de um alerta pelas 08:20, através do oficial de segurança do porto, a informar para uma mancha de poluição, deslocaram-se de imediato [para o local] elementos da Capitania do Porto e do Comando Local da Polícia Marítima da Horta, bem como da equipa de combate à poluição da Portos dos Açores", indicou.
De acordo com a AMN, os elementos empenhados na ação "realizaram a contenção do material poluente, com recurso a uma manta e uma barreira absorvente, de forma a evitar a propagação e, posteriormente, efetuaram a sua recolha".
A Polícia Marítima recolheu amostras do material poluente para análise e está a efetuar diligências "com vista a identificar a origem da mancha".
O Comando Local da Polícia Marítima da Horta tomou conta da ocorrência.