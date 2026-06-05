Manifestação após greve geral. Todos os detidos ficam em liberdade

Os seis foram presentes a tribunal, esta sexta-feira, para conhecerem as medidas de coação.







Os confrontos com os grupos junto ao Parlamento aconteceram já depois de terminada a manifestação promovida pela central sindical CGTP-In, em dia de greve nacional, que decorreu com normalidade.





Por volta das 18h00, dezenas de jovens voltaram a colocar as barreiras metálicas retiradas pela PSP junto à Assembleia e tentaram assim cortar o trânsito naquela zona.



Após a ação da PSP, que interveio com bastonadas, os manifestantes fugiram pelas ruas limítrofes, ficando a situação mais tranquila pela 19h00, mas mantendo-se a PSP no local enquanto as ruas eram desimpedidas dos caixotes queimados e outros detritos.



O Ministério da Administração Interna (MAI) manifestou "total confiança" na PSP, após os confrontos com os manifestantes, sublinhando que a atuação policial foi "ponderada, profissional e responsável".





c/Lusa

Depois de serem conhecidas as medidas referentes a três dos detidos, os advogados dos últimos dois que ainda aguardavam decisão no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa, confirmaram apenas a medida de coação de termo de identidade e residência, sem querer prestar declarações aos jornalistas à saída do tribunal, pouco antes das 18h30.A mesma medida havia sido decidida e confirmada pelos advogados dos primeiros três arguidos a ser ouvidos, menos de uma hora antes.Seis pessoas foram detidas na quarta-feira, dia da greve geral, após o fim da manifestação sindical que decorreu frente ao parlamento.Um dos detidos foi entretanto libertado e os restantes cinco compareceram hoje no Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa para serem ouvidos e lhes serem aplicadas medidas de coação.Segundo informações avançadas pela PSP, os cinco detidos são quatro homens, com 22, 24, 26 e 34 anos e uma mulher, de 26 anos, suspeitos da prática do crime de resistência e coação sobre funcionário. O sexto detido já libertado é suspeito do crime de dano, alegadamente por incendiar caixotes do lixo.