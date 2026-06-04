País
Manifestação. Momentos de tensão junto à Assembleia da República
A polícia foi agredida por manifestantes junto à Assembleia da República e viveram-se momentos de tensão. Os manifestantes bloquearam o trânsito, e lançaram pedras, garrafas e engenhos pirotécnicos sobre as autoridades.
Os manifestantes incendiaram caixotes do lixo.
Ouviram-se várias explosões.
Quando ocorreram os incidentes, os elementos afetos à CGTP já não estavam presentes.
A situação levou à mobilização do Corpo de Intervenção da PSP, que usou bastões e empurrou grande parte dos manifestantes para a Rua de São Bento.
Foram detidas 6 pessoas, mas só 5, quatro homens e uma mulher pernoitaram nas instalações do comando metropolitano de Lisboa da PSP.
A CGTP demarca-se dos desacatos que envolveram confrontos entre manifestantes e a polícia.
Ouviram-se várias explosões.
Quando ocorreram os incidentes, os elementos afetos à CGTP já não estavam presentes.
A situação levou à mobilização do Corpo de Intervenção da PSP, que usou bastões e empurrou grande parte dos manifestantes para a Rua de São Bento.
Foram detidas 6 pessoas, mas só 5, quatro homens e uma mulher pernoitaram nas instalações do comando metropolitano de Lisboa da PSP.
A CGTP demarca-se dos desacatos que envolveram confrontos entre manifestantes e a polícia.