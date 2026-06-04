Manifestação. Momentos de tensão junto à Assembleia da República

Os manifestantes incendiaram caixotes do lixo.Ouviram-se várias explosões.Quando ocorreram os incidentes, os elementos afetos à CGTP já não estavam presentes.A situação levou à mobilização do Corpo de Intervenção da PSP, que usou bastões e empurrou grande parte dos manifestantes para a Rua de São Bento.Foram detidas 6 pessoas, mas só 5, quatro homens e uma mulher pernoitaram nas instalações do comando metropolitano de Lisboa da PSP.A CGTP demarca-se dos desacatos que envolveram confrontos entre manifestantes e a polícia.