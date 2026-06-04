Manifestação. Momentos de tensão junto à Assembleia da República

Manifestação. Momentos de tensão junto à Assembleia da República

A polícia foi agredida por manifestantes junto à Assembleia da República e viveram-se momentos de tensão. Os manifestantes bloquearam o trânsito, e lançaram pedras, garrafas e engenhos pirotécnicos sobre as autoridades.

RTP /
Foto: Arquivo RTP

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Os manifestantes incendiaram caixotes do lixo.

Ouviram-se várias explosões.

Quando ocorreram os incidentes, os elementos afetos à CGTP já não estavam presentes.

A situação levou à mobilização do Corpo de Intervenção da PSP, que usou bastões e empurrou grande parte dos manifestantes para a Rua de São Bento.

Foram detidas 6 pessoas, mas só 5, quatro homens e uma mulher pernoitaram nas instalações do comando metropolitano de Lisboa da PSP.


A CGTP demarca-se dos desacatos que envolveram confrontos entre manifestantes e a polícia.
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