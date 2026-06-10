Manifestações antirracistas. Lembrar as vítimas do racismo e da xenofobia

A manifestação do Dia de Luta Antirracista ocorreu esta quarta-feira, 10 de junho de 2026, em Lisboa, com uma concentração na Rua Garrett, no Chiado, no Chiado, e terminou no Largo do Carmo.

O protesto, organizado pela Frente Anti-Racista em conjunto com associações e movimentos sociais, entre os quais a Vida Justa e o SOS Racismo, assinala o 31.º aniversário do assassinato de Alcindo Monteiro, 27 anos, espancado até à morte por um grupo skinhead em 1995.

Alcindo Monteiro foi encontrado inconsciente na calçada da Rua Garrett e acabou por morrer no Hospital de São José no dia 12 de junho de 1995. No local do ataque, na Rua Garrett, encontra-se hoje uma placa memorial colocada pela Câmara Municipal de Lisboa para assinalar a data e homenagear a vítima deste crime de ódio racial onde se lê:



"Alcindo Monteiro (1967-1995) neste local, a cidade de Lisboa reafirmou o seu dever de memória e justiça e o seu compromisso com o combate ao racismo e ao fascismo sob todas as suas formas".



O objetivo das manifestações e da homenagem, em Lisboa e no Porto, passou por lembrar todas as vítimas de racismo, xenofobia e crimes de ódio em Portugal, sendo também um momento de protesto contra as atuais políticas de imigração, o crescimento do discurso da extrema-direita e o racismo estrutural.

O jornalista Maurício José e o repórter de imagem Jaime Guilherme acompanharam a manifestação na capital portuguesa. A reportagem inclui depoimentos de Ghoya, ativista político ligado ao rap Kriolu, e de Henriqueta, da Associação Vida Justa.