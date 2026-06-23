Manifesto dos 50 +. Rui Rio afirma que o país precisa de uma "transformação profunda"

Questionado sobre a quem apelida de esta gente, Rui Rio esclarece que se trata "da política de modo geral".

Na entrevista à RTP Notícias, o ex-autarca do Porto frisou ainda que o país "precisa de uma alteração profunda" e realça que há três áreas que necessitam de ser remodeladas: a justiça, o sistema político e a reforma da Estado. "Para mim são as três áreas fundamentais".

Morosidade dos processos deve-se à ação do Ministério Público O grupo dos 50 vai, assim, propor aos partidos com assento parlamentar que legislem para que os prazos legalmente previstos nas leis processuais sejam obrigatórios e não meramente indicativos, “como têm sido interpretados pelos tribunais”.



“Os subscritores do Manifesto dos 50 reagem à aprovação pelo Parlamento em 12 de junho das alterações aos Códigos Penal e de Processo Penal e ao Regulamento das Custas Processuais propostas pelo Governo no início do ano, as quais introduzem alterações que restringem direitos de defesa e impõem multas pesadas às partes por atos que os juízes considerem infundados e irrelevantes”, lê-se no documento.



O movimento considerou, nesta posição, que estas normas, enviadas para a Presidência da República para promulgação, “diminuem os direitos dos cidadãos e as suas garantias de defesa”.



Disse ainda que na maioria dos casos, a morosidade dos processos se deve à ação do Ministério Público.



O movimento cívico deu exemplos de processos parados durante meses ou anos: “Relatórios como o da inspeção ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) revelam a multiplicação de escutas prolongadas, anos para digitalizar provas, falhas graves de comunicação interna e, em geral, um cenário de descontrolo e falta de gestão no Ministério Público”.



“Repetem-se operações com centenas de meios, de magistrados e de polícias envolvidos que, anos e anos depois, continuam sem produzir resultados: são os casos da investigação na Madeira, do processo Influencer, do processo Tutti-Fruti e da investigação ao PSD, entre tantos outros”, exemplificaram os subscritores do manifesto, ao defenderem que o atual estado da justiça põe em causa o Estado de Direito.



“O país tem o direito a conhecer o resultado objetivo de tais operações e investigações: ninguém pode estar acima do escrutínio e este não pode continuar a ser adiado indefinidamente pela ausência de prazos perentórios e rigorosos”, concluiu o grupo dos 50.





C/ Lusa

Os subscritores da iniciativa lançada em 2024, por ocasião dos 50 anos do 25 de Abril, pretendem que sejam fixados prazos obrigatórios para procuradores e juízes na condução e apreciação dos processos.De acordo com os responsáveis pelo Manifesto, dois anos após o lançamento deste repto “nada melhorou” e entrou-se mesmo numa fase de “normalização dos abusos”.Rui Rio, um dos subscritores do Manifesto esteve na RTP Notícias onde explicou o que piorou com as alterações aprovadas a 12 de junho aos Códigos Penal e de Processo Penal e ao Regulamento das Custas Processuais propostas pelo Governo no início do ano.. Desde que fizemos o Manifesto, há dois anos, nem piorou, nem melhorou,", afirmou o ex-presidente do PSD.Rui Rio frisa que apesar da "alteraçãozita" ao Código do Processo Penal, "mais-valia terem ficado quietos". "Esta gente, como não faz reformas, quando faz qualquer coisa chama-lhe reforma".. Os cidadãos que recorrem à justiça para a sua vida quotidiana têm mais dificuldade do que tinham naquela altura. E chamam a isto uma democracia”, afirmou.