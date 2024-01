Mantas Alentejanas. "Perpetuar o saber fazer" antes que seja tarde

Com origens medievais, a manta alentejana tornou-se um produto emblemático de Portugal, com importância tanto na economia regional como no comércio externo.

As técnicas de produção permanecem praticamente inalteradas até aos dias de hoje, mas mantêm-se circunscritas aos poucos que ainda as sabem produzir.









Este Livro "Mantas Alentejanas | Perpetuar o saber fazer" vem ensinar como se fazem, para se incentivar a que se produzam mais e para que não se corra o risco de se perder com o tempo este conhecimento.A jornalista Arlinda Brandão falou com uma das autoras que exemplificou também estas técnicas através de um tear portátil.