Manteigas quer caminho alternativo enquanto não é recuperado troço da Nacional 232





Já a Infraestruturas de Portugal (IP) considera que ainda é cedo para apontar uma data, por causa da instabilidade no terreno. A autarquia propõe a requalificação de caminho de terra batida de três quilómetros, que sirva até que obras de troço da EN 232 estejam pronta. Depois das tempestades, a reconstrução de Estrada Nacional 232 em Manteigas pode levar pelo menos dois anos, segundo o presidente da Câmara de Manteigas.Já a Infraestruturas de Portugal (IP) considera que ainda é cedo para apontar uma data, por causa da instabilidade no terreno.





Flavio Massano, em declarações à Antena 1, diz que se trata de um investimento de cerca de meio milhão de euros que espera que seja comparticipado pela Infraestrururas de Portugal (IP) para se encontrar uma alternativa para uma situação difícil, inclusivé de acesso da população a cuidados de saúde urgentes.





À rádio pública o autarca diz que o municipio está "em condições muito difíceis, porque perde este acesso fundamental para a sua população e para o turismo, que somos um concelho que vive e assenta grandemente no turismo. E até lá temos um caminho rural que estava em terra batida e que neste momento nós temos uma estimativa da necessidade de cerca de meio milhão de euros e que nós não temos capacidade imediata para o fazer".





Nestas palavras à Antena 1 , o presidente da Câmara Municipal de Manteigas refere que esta é a solução proposta pela autarquia para que "toda a população de Manteigas possa circular para uma zona onde há hospitais, quimioterapia, onde há acesso a cuidados de saúde que nós não temos neste concelho de Manteigas; e esta via é absolutamente fundamental".



