Manuel Pizarro ouve queixas de autarcas da Margem Sul

Os três autarcas, André Martins (Setúbal), Álvaro Amaro (Palmela) e Francisco Jesus (Sesimbra) deslocaram-se no dia 12 ao Ministério da Saúde, em Lisboa, para que fosse agendada a reunião urgente que tinham pedido na sequência do encerramento daquela urgência.O Hospital de São Bernardo, que integra o CHS, tem registado dificuldades em diversos serviços devido à falta de médicos, designadamente nas urgências de Pediatria, Ortopedia e de Obstetrícia e Ginecologia.A Urgência Pediátrica acabou mesmo por ser encerrada entre as 9h00 de dia 6 e as 9h00 de dia 12.Segundo os três municípios da Arrábida, a solução prevista para dar resposta aos problemas é a contratação da prestação de serviços (médicos tarefeiros), mas os autarcas pretendem o reforço dos quadros de pessoal.