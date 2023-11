Marcelo desafiado a travar proposta de aumento do IUC

O presidente do ACP desafiou Marcelo Rebelo de Sousa a travar a proposta do Governo para o aumento do Imposto Único de Circulação.





Reportagem de Inês Ameixa, esta tarde, junto ao Museu Nacional dos Coches, em Belém.



Marcelo Rebelo de Sousa não quis comentar o polémico aumento do IUC. A proposta orçamental do Governo prevê um aumento deste imposto para veículos anteriores a 2007.