Marcelo e Costa lamentam morte de bombeiro de Proença-a-Nova

O Presidente da República e o Primeiro-ministro lamentam a morte do bombeiro da Corporação de Proença-a-Nova, que combatia o incêndio em Oleiros. Diogo Dias, de 21 anos, desapareceu na sequência de um acidente com a viatura em que seguia com outros elementos da corporação.