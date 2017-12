Marcelo quer investigação sobre suspeitas na Raríssimas

Na rede social Facebook, a Raríssimas diz que os documentos apresentados estão fora de contexto. Na página que entretanto já não está disponível, a Raríssimas diz também que as despesas em deslocações e em representação da instituição estão registadas contabilisticamente e auditadas e que foram aprovadas por todos os órgãos da direção.



O Presidente da República também já se pronunciou sobre o assunto. Marcelo Rebelo de Sousa apela ao apuramento da verdade e lança uma missiva para o futuro.



A Raríssimas é uma Instituição Particular de Solidariedade Social que recebe donativos para as crianças com doenças muito raras mas também beneficia de subsídios do Estado.