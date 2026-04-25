Marcha arranca no Porto contra o "assassinato dos valores de Abril"

Pouco depois da hora marcada, pelas 15h00, os milhares de pessoas que se reuniram no Largo Almirante Reis, onde estava instalada a polícia política, a PIDE, na cidade, deram início à tradicional marcha no 25 de Abril, que vai percorrer várias artérias do centro da cidade e termina na Avenida dos Aliados.



No ano em que se assinalam os 52 anos da Revolução, o Porto "sai à rua" para "garantir que Abril está vivo".



"Querem assassinar Abril, mas o povo está na luta", garantiu à Lusa António Castro, 75 anos, na primeira fila da marcha.



Entre os manifestantes, misturam-se idades, cores, cravos, palavras de ordem e o desejo comum de "fascismo nunca mais".



As comemorações arrancaram entre "Vivas", aplausos e com a habitual música de intervenção pelas vozes de Zeca Afonso, José Mário Branco ou Sérgio Godinho.