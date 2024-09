Maria de Lurdes Rodrigues acredita que Lucília Gago prejudicou funcionamento da justiça

Foto: Lusa

A antiga ministra da Educação Maria de Lurdes Rodrigues faz uma avaliação muito negativa do mandato da procuradora-geral da República. As declarações surgem depois de, na quarta-feira, Lucília Gago ter feito um discurso duro dirigido aos críticos da atividade do Ministério Público, sublinhando que o distanciamento histórico avaliará este mandato que termina no próximo mês.