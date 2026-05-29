País
Mariana Vieira da Silva acusa Governo de usar "perceções" de forma conveniente e diz que plano da saúde "falhou"
O PS insiste que o Governo "falhou" na execução do Plano de Emergência e Transformação da Saúde apresentado há dois anos por Luís Montenegro e considera que os principais indicadores do Serviço Nacional de Saúde se agravaram desde o início da governação da AD.
As críticas são feitas pela deputada e ex-ministra Mariana Vieira da Silva, na antecipação do debate agendado pelo PS, no parlamento, intitulado “Plano de Emergência e Transformação da Saúde: Dois Anos de Anúncios por Cumprir”.
Em declarações à RTP Antena 1, a socialista acusa o Executivo de não ter cumprido os objetivos e afirma que várias das medidas anunciadas produziram “efeitos contrários" daqueles que eram esperados.
“Pioraram as listas de espera para a cirurgia oncológica, pioraram as listas de espera para a cirurgia, temos mais portugueses sem médico de família, temos mais camas de hospitais ocupadas indevidamente por casos sociais, temos mais cesarianas, temos mais crianças a nascer em ambulâncias”, afirmou.
Mariana Vieira da Silva defende, por isso, que o debate deve servir para fazer uma avaliação detalhada das medidas implementadas pelo Governo e para questionar o Governo sobre "como é que pensa mudar" os planos, concluindo: “Se continuar com as medidas que lançou já se percebeu que não vai obter melhores resultados".
“Não só não temos mais portugueses com médico de família como temos uma redução muito significativa do número de consultas”, acrescentou Mariana Vieira da Silva, que aponta: “Quando as consultas nos cuidados de saúde primários falham, nós sabemos que falha tudo o resto na saúde”.
As críticas dirigem-se também à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, depois de a governante ter defendido, esta semana, que existe uma diferença entre as "perceções" dos cidadãos e os dados sobre o setor.
Em resposta, Mariana Vieira da Silva acusa o Governo de utilizar o argumento das “perceções” de forma conveniente.
“A ministra da Saúde fala de perceção e depois, para mostrar que o SNS está melhor, resolve comparar com o ano de 2020, quando as cirurgias foram suspensas por causa da pandemia”, criticou a deputada e ex-ministra de António Costa, que adianta: “Se olharmos para os dados oficiais fica absolutamente indiscutível que a situação está pior”.
Mariana Vieira da Silva acusa ainda Ana Paula Martins de não assumir responsabilidades políticas pelos problemas no setor da saúde.
“Julgo que em todos os momentos decisivos a ministra da Saúde tem tido uma muito baixa capacidade de dar a cara pelo que corre mal”, declarou.
O debate desta sexta-feira acontece numa altura em que decorrem contactos para um possível Pacto para a Saúde, na sequência do apelo do Presidente da República, António José Seguro.
Mariana Vieira da Silva defende que o parlamento deve continuar a assumir o papel de escrutínio da ação governativa: “O Parlamento é mesmo um espaço de construção de alternativas, de oposição, de escrutínio”, concluiu.
Em declarações à RTP Antena 1, a socialista acusa o Executivo de não ter cumprido os objetivos e afirma que várias das medidas anunciadas produziram “efeitos contrários" daqueles que eram esperados.
“Pioraram as listas de espera para a cirurgia oncológica, pioraram as listas de espera para a cirurgia, temos mais portugueses sem médico de família, temos mais camas de hospitais ocupadas indevidamente por casos sociais, temos mais cesarianas, temos mais crianças a nascer em ambulâncias”, afirmou.
Mariana Vieira da Silva defende, por isso, que o debate deve servir para fazer uma avaliação detalhada das medidas implementadas pelo Governo e para questionar o Governo sobre "como é que pensa mudar" os planos, concluindo: “Se continuar com as medidas que lançou já se percebeu que não vai obter melhores resultados".
“Não só não temos mais portugueses com médico de família como temos uma redução muito significativa do número de consultas”, acrescentou Mariana Vieira da Silva, que aponta: “Quando as consultas nos cuidados de saúde primários falham, nós sabemos que falha tudo o resto na saúde”.
As críticas dirigem-se também à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, depois de a governante ter defendido, esta semana, que existe uma diferença entre as "perceções" dos cidadãos e os dados sobre o setor.
Em resposta, Mariana Vieira da Silva acusa o Governo de utilizar o argumento das “perceções” de forma conveniente.
“A ministra da Saúde fala de perceção e depois, para mostrar que o SNS está melhor, resolve comparar com o ano de 2020, quando as cirurgias foram suspensas por causa da pandemia”, criticou a deputada e ex-ministra de António Costa, que adianta: “Se olharmos para os dados oficiais fica absolutamente indiscutível que a situação está pior”.
Mariana Vieira da Silva acusa ainda Ana Paula Martins de não assumir responsabilidades políticas pelos problemas no setor da saúde.
“Julgo que em todos os momentos decisivos a ministra da Saúde tem tido uma muito baixa capacidade de dar a cara pelo que corre mal”, declarou.
O debate desta sexta-feira acontece numa altura em que decorrem contactos para um possível Pacto para a Saúde, na sequência do apelo do Presidente da República, António José Seguro.
Mariana Vieira da Silva defende que o parlamento deve continuar a assumir o papel de escrutínio da ação governativa: “O Parlamento é mesmo um espaço de construção de alternativas, de oposição, de escrutínio”, concluiu.