Mariana Vieira da Silva acusa Governo de usar "perceções" de forma conveniente e diz que plano da saúde "falhou"

As críticas são feitas pela deputada e ex-ministra Mariana Vieira da Silva, na antecipação do debate agendado pelo PS, no parlamento, intitulado “Plano de Emergência e Transformação da Saúde: Dois Anos de Anúncios por Cumprir”.Em declarações à RTP Antena 1,“Pioraram as listas de espera para a cirurgia oncológica, pioraram as listas de espera para a cirurgia, temos mais portugueses sem médico de família, temos mais camas de hospitais ocupadas indevidamente por casos sociais, temos mais cesarianas, temos mais crianças a nascer em ambulâncias”, afirmou.Mariana Vieira da Silva defende, por isso, que o debate deve servir para fazer uma avaliação detalhada das medidas implementadas pelo Governo e para questionar o Governo sobre "como é que pensa mudar" os planos, concluindo:“Não só não temos mais portugueses com médico de família como temos uma redução muito significativa do número de consultas”, acrescentou Mariana Vieira da Silva, que aponta:As críticas dirigem-se também à ministra da Saúde, Ana Paula Martins, depois de a governante ter defendido, esta semana, que existe uma diferença entre as "perceções" dos cidadãos e os dados sobre o setor.Em resposta,, criticou a deputada e ex-ministra de António Costa, que adianta: “Se olharmos para os dados oficiais fica absolutamente indiscutível que a situação está pior”.Mariana Vieira da Silva acusa ainda Ana Paula Martins de não assumir responsabilidades políticas pelos problemas no setor da saúde.declarou.O debate desta sexta-feira acontece numa altura em que decorrem contactos para um possível Pacto para a Saúde, na sequência do apelo do Presidente da República, António José Seguro.Mariana Vieira da Silva defende que o parlamento deve continuar a assumir o papel de escrutínio da ação governativa: “O Parlamento é mesmo um espaço de construção de alternativas, de oposição, de escrutínio”, concluiu.