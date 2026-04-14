Marquês pode ser o próximo. Obras nos túneis de Lisboa são "intervenções de fundo"

A intervenção ainda está num estado embrionário porque falta preparar projetos, pelo que a obra "não é para daqui a um ano". Abílio Ferreira acrescenta que ainda é precoce falar da forma como vão decorrer as obras do túnel entre a rotunda do Marquês de Pombal e as Amoreiras.

Túnel da João XXI: "Sempre conseguimos garantir o mínimo" de segurança





Certo é que o túnel da Avenida João XXI vai fechar durante dez meses, previsivelmente até fevereiro de 2027. A Câmara de Lisboa vai colocar placas para assinalar os desvios de trânsito, sugerindo rotas alternativas a partir das Olaias e da Praça de Espanha.



"Esperamos alguma sobrecarga na primeira e na segunda semana, mas depois as pessoas encontram o seu caminho alternativo", antecipa Manuel Abílio Ferreira, reconhecendo que pode existir algum tráfego extra em ruas secundárias.



Questionado sobre se o aumento do trânsito à superfície é um "mal necessário", o responsável da autarquia concorda e acrescenta: "Era efetivamente um mal necessário, não havia alternativa ao fecho total do túnel", sem que fosse possível manter uma faixa aberta em cada sentido.



O diretor municipal de conservação e municipal descarta que a segurança do túnel estivesse em causa, mas lembra a antiguidade da infraestrutura, aberta em 1997, e dos seus sistemas, mesmo que atualizados com o tempo.



"Se tivesse problemas de segurança, tinha de ter sido encerrado, mas nunca o foi porque sempre conseguimos garantir o mínimo", diz à RTP Antena 1.



Desde a última quarta-feira têm estado jovens em cada ponta do túnel a dar panfletos sobre as obras, aproveitando os momentos em que o sinal fica vermelho.





Distribuem-se panfletos a explicar que o tunel vai encerrar durante dez meses , antecipa Manuel Abílio Ferreira, reconhecendo que pode existir algum tráfego extra em ruas secundárias.Questionado sobre se o aumento do trânsito à superfície é um "mal necessário", o responsável da autarquia concorda e acrescenta:, sem que fosse possível manter uma faixa aberta em cada sentido.O diretor municipal de conservação e municipal descarta que a segurança do túnel estivesse em causa, mas lembra a antiguidade da infraestrutura, aberta em 1997, e dos seus sistemas, mesmo que atualizados com o tempo., diz à RTP Antena 1.Desde a última quarta-feira têm estado jovens em cada ponta do túnel a dar panfletos sobre as obras, aproveitando os momentos em que o sinal fica vermelho.





Com cerca de 20 mil a 25 mil veículos diários e fluxos superiores a dois mil veículos nas horas de ponta, este túnel permite contornar dois cruzamentos e uma rotunda à superfície, ao longo de 1,3 quilómetros.



Há cerca de dez semáforos em cada sentido nas pontas da ligação subterrânea, entre o Campo Pequeno, na freguesia das Avenidas Novas, e a Avenida Afonso Costa, no Areeiro. Existam também acessos à Avenida Almirante Reis e à Rua Alves Torgo.



De uma forma sumária, a autarquia refere que as obras vão garantir segurança contra incêndios, reforço estrutural e atualização de sistemas técnicos.



Reaberta a ligação subterrênea previsivelmente em fevereiro de 2027, os trabalhos prosseguem por mais 14 meses, mas são realizados à superfície e vão criar condicionamentos no trânsito da Avenida João XXI.



Nos dez meses de corte no trânsito, realizam-se obras no interior do túnel que vão passar pelo reforço estrutural e contra incêndio na infraestrutura, juntamente com reabilitações relacionadas com aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), a rede de incêndio, o poço de bombagem, iluminação pública, a "sala grupo gerador" e o posto de transformação. Prevê-se também a remodelação do posto de controlo.



Entre os impactos previstos pela câmara estão desvios de trânsito e aumento do tráfego, a reprogramação dos semáforos na Avenida João XXI e nos respetivos cruzamentos, e a colocação de sinalética para indicar o trânsito afetado pelo corte do túnel.



A Carris afirma à RTP Antena 1 que as obras não provocam nenhuma alteração no serviço de autocarros.



Ainda não há calendário, mas esse túnel estruturante em Lisboa está nos planos da autarquia:, revela à RTP Antena 1 o diretor municipal de manutenção e conservação, Manuel Abílio Ferreira, detalhando queEste túnel abriu em 2007 e também precisa de uma "intervenção de fundo" por ter quase 20 anos. Ainda assim, assegura que "não há qualquer tipo de problemas de segurança".