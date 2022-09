Marta Temido diz estar grata por cada dia em que serviu o país

"Estou grata por cada um dos dias em que tive oportunidade de servir o meu país, o meu Governo, o Serviço Nacional de Saúde; mas tenho a consciência de que há momentos na vida e na vida política em que a forma como somos encarados pode ser como fazendo parte da solução ou como fazendo parte do problema", explicou a ex-ministra no final da tomada de posse do seu sucessor, Manuel Pizarro.



"E eu considerei que a forma como o setor perspetivava a ministra da Saúde era como fazendo parte mais do problema do que da solução", pelo que entendeu demitir-se do cargo, acrescentou.