Mau tempo. Autoridades do Seixal receiam que nível da água continua a aumentar

Foto: Filipa Marques Henriques - RTP

Na Amora, no concelho do Seixal, ficaram desalojadas 17 pessoas devido às inundações provocadas pela chuva intensa desta madrugada. A precipitação voltou e as autoridades receiam que o nível da água continue a subir.