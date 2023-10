Mau tempo. Câmara de Viseu encerra temporariamente vários espaços verdes

Num aviso de segurança emitido ao início da manhã de hoje, a autarquia informou que decidiu encerrar temporariamente a Mata do Fontelo, o Parque Aquilino Ribeiro, a Mata do Serrado e a Mata da Quinta do Bosque, atendendo às previsões de fortes rajadas de vento.

A autarquia pediu aos munícipes "que evitem a passagem e permanência em áreas com grande concentração de árvores".

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou entre as 20:00 e as 07:00 de hoje 394 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria na Grande Lisboa e Península de Setúbal, que não causaram vítimas.

Em declarações à agência Lusa, Paulo Santos, da ANEPC, adiantou que naquele período foram registadas em todo o país 394 ocorrências, das quais 142 no concelho de Lisboa e 42 na Península de Setúbal, que estão relacionadas sobretudo com quedas de árvores, queda de estruturas, limpeza de vias e inundações.

Oito distritos de Portugal continental estão hoje sob aviso laranja por causa do vento e da chuva forte, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).