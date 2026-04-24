Mau tempo. Municípios do Centro querem prolongamento dos apoios por mais 60 dias

A RTP Antena 1 já contactou o ministério das Finanças para perceber se há ou não disponibilidade para responder de forma positiva a este pedido dos municípios.

Fim das moratórias de crédito

As comunidades intermunicipais de Leiria, Coimbra e Médio Tejo dão conta de constrangimentos significativos que continuam a comprometer a recuperação da atividade económica e a estabilização financeira de muitas empresas, em particular as micro, pequenas e médias empresas.Os autarcas assinalam ainda atrasos relevantes no processamento e pagamento das indemnizações por parte das seguradoras e que há, por isso, necessidade de continuar a proteger o emprego e a capacidade produtiva local para evitar despedimentos.O pedido enviado a Joaquim Miranda Sarmento abrange, por exemplo, as moratórias os prazos para cumprimento de obrigações fiscais, e as medidas de apoio à manutenção do emprego e à compensação nos casos de 'lay-off'As moratórias de crédito, criadas na sequência dos temporais de janeiro e fevereiro, também estão a terminar. Milhares de famílias vão ter de retomar o pagamento dos empréstimos, embora muitas delas não tenham ainda recuperados rendimentos na totalidade.De acordo com dados do Banco de Portugal, foram solicitadas cerca de 7.400 moratórias por famílias e empresas, abrangendo um montante global de 930 milhões de euros.A Deco Proteste alerta para necessidade de soluções urgentes e aconselha contacto imediato com os bancos.