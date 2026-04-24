País
Mau tempo. Municípios do Centro querem prolongamento dos apoios por mais 60 dias
Os municípios das regiões mais afetadas pelas tempestades deste ano querem um prolongamento das medidas de apoio à economia e ao emprego por mais 60 dias, ou seja, até ao final de junho. O pedido já seguiu numa carta enviada ao ministro das Finanças.
As comunidades intermunicipais de Leiria, Coimbra e Médio Tejo dão conta de constrangimentos significativos que continuam a comprometer a recuperação da atividade económica e a estabilização financeira de muitas empresas, em particular as micro, pequenas e médias empresas.
Os autarcas assinalam ainda atrasos relevantes no processamento e pagamento das indemnizações por parte das seguradoras e que há, por isso, necessidade de continuar a proteger o emprego e a capacidade produtiva local para evitar despedimentos.
O pedido enviado a Joaquim Miranda Sarmento abrange, por exemplo, as moratórias os prazos para cumprimento de obrigações fiscais, e as medidas de apoio à manutenção do emprego e à compensação nos casos de 'lay-off'
As moratórias de crédito, criadas na sequência dos temporais de janeiro e fevereiro, também estão a terminar. Milhares de famílias vão ter de retomar o pagamento dos empréstimos, embora muitas delas não tenham ainda recuperados rendimentos na totalidade.
De acordo com dados do Banco de Portugal, foram solicitadas cerca de 7.400 moratórias por famílias e empresas, abrangendo um montante global de 930 milhões de euros.
A Deco Proteste alerta para necessidade de soluções urgentes e aconselha contacto imediato com os bancos.
Os autarcas assinalam ainda atrasos relevantes no processamento e pagamento das indemnizações por parte das seguradoras e que há, por isso, necessidade de continuar a proteger o emprego e a capacidade produtiva local para evitar despedimentos.
O pedido enviado a Joaquim Miranda Sarmento abrange, por exemplo, as moratórias os prazos para cumprimento de obrigações fiscais, e as medidas de apoio à manutenção do emprego e à compensação nos casos de 'lay-off'
A RTP Antena 1 já contactou o ministério das Finanças para perceber se há ou não disponibilidade para responder de forma positiva a este pedido dos municípios.
Fim das moratórias de crédito
As moratórias de crédito, criadas na sequência dos temporais de janeiro e fevereiro, também estão a terminar. Milhares de famílias vão ter de retomar o pagamento dos empréstimos, embora muitas delas não tenham ainda recuperados rendimentos na totalidade.
De acordo com dados do Banco de Portugal, foram solicitadas cerca de 7.400 moratórias por famílias e empresas, abrangendo um montante global de 930 milhões de euros.
A Deco Proteste alerta para necessidade de soluções urgentes e aconselha contacto imediato com os bancos.