Mau tempo. Portugal continental em aviso amarelo pela chuva e Madeira a laranja por ondas e vento





c/Lusa

Estão previstos "períodos de chuva ou aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada" um pouco por todo o País, assim como agitação marítima, com ondas de noroeste que podem atingir quatro a cinco metros em 10 distritos, entre a tarde de hoje e a tarde de quarta-feira.Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro são as regiões que podem vir a ser afetadas entre esta terça-feira e quarta-feira pela precipitação e a ondulação.O arquipélago da Madeira está sob aviso 'laranja', o segundo nível mais grave de três, devido à previsão de ventos fortes e agitação marítima, entre quarta e quinta-feira, mas o IPMA já colocou ambas as ilhas no nível 'amarelo' na manhã de hoje.A costa norte da ilha da Madeira, Porto Santo e as regiões montanhosas daquela região autónoma vão ser as mais afetadas, entre as 15h00 horas de quarta-feira e as 12h00 de quinta, com rajadas de vento a variar entre 80 e 110 km/h e a ondulação entre quatro e sete metros.Devido a estas más condições meteorológicas, a concessionária da linha marítima entre a Madeira e o Porto Santo cancelou as viagens do navio Lobo Marinho programadas para quarta e quinta-feira entre as duas ilhas.