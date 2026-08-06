Mau tempo provocou sete ocorrências esta madrugada nos Açores

O aviso laranja é emitido pelo IPMA quando existe uma situação meteorológica de risco moderado a elevado e o aviso amarelo sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.





c/Lusa

Segundo a Proteção Civil dos Açores, foram registadas até esta manhã sete ocorrências.Naforam registas quatro ocorrências: três inundações em quintais e habitações em Vila Franca do Campo e no Nordeste uma inundação numa casa.Emhouve duas: na freguesia da Urzelina, no concelho de Velas, foi registada uma inundação numa habitação e houve um deslizamento de terras numa estrada nos Nortes, que entretanto já foi parcialmente desobstruída.Na, na Praia da Vitória, o mau tempo deixou o parque de campismo sem condições foram por isso realojadas 67 pessoas no parque de estacionamento da escola profissional, como explicou à RTP Antena 1 Vânia Ferreira, presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória.O transporte destas pessoas foi feito pela autarquia e a Proteção Civil forneceu sacos-cama e cobertores. Estão asseguradas as condições de segurança e conforto mínimas, garante a autarca.O mau tempo também deixou o seu rasto no recinto das Festas da Praia. Os concertos das festas da Praia e da Semana do Mar, na Horta (ilha do Faial), foram cancelados na quarta-feira.Apesar das fortes chuvas e trovoada, não há estragos de maior montra - pelo menos para já - na ilha do Faial.Na ilha do Pico, em várias zonas, a eletricidade faltou mas foi sendo reposta durante a madrugada.Por causa do mau tempo, com precipitação e trovoadas, as ilhas do grupo Central e do grupo Oriental estão sob aviso laranja, o segundo mais grave numa escala de três.No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso vigora até às 21h00 locais (22h00 em Lisboa). No mesmo período vigora igualmente um aviso amarelo (o menos grave) por causa do vento.No grupo Central (Faial, Pico, São Jorge, Terceira e Graciosa), o aviso laranja para precipitação vigora até às 12h00 locais (13h00 em Lisboa), um período durante o qual está ativo também o aviso amarelo por casa do vento.