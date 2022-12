Mau tempo. Túnel do Campo Pequeno absolutamente inundado

O túnel do Campo Pequeno, em Lisboa, ficou absolutamente inundado, obrigando ao corte da circulação. A RTP esteve no túnel, onde se vê um veículo submerso. Estiveram no local mergulhadores dos Sapadores de Lisboa, que confirmaram que não se encontra nenhuma vítima no túnel.