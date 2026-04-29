Mecanismo nacional anticorrupção quer mais transparência na contratação pública

Por isso, este mecanismo refere que a duração prolongada dos processos pode levar a uma perda da confiança na justiça.e o resumo de todas as comunicações judiciais e do Ministério Público que receberam, ao todo 478. Os crimes são maioritariamente de corrupção, seguido de abuso de poder, peculato, branqueamento e prevaricação.Analisando as entidades associadas, percebemos que a maior parte está ligada à administração pública local e administração central, que no conjunto representam cerca de 70%.Analisando por tipologia de comunicações recebidas, são os despachos de arquivamento que ocupam uma enorme fatia,de 80,8%. A fatia seguinte é de 17, 2% são os despachos de acusação.Perante isso, o MENAC refere que esta duração prolongada dos processos pode levar a uma erosão da confiança pública no sistema de justiça.Nas denúncias, a maior parte é feita através de forma anónima sendo que na sua grande maioria as comunicações feitas de forma anónima acabam em arquivamento.Como sugestão de melhoria, o Mecanismo Anticorrupçao propõe várias medidas, incluindo educação e formação sobre ética, integridade, transparência e prevenção da corrupção.com melhorias no portal base para permitir análises por tipologia e setor, ou por tipo de contrato e de procedimento, entre outros detalhes, incluindo uma interoperabilidade com os dados do IRN.