País
Médicos de família contratados vão servir 400 mil utentes. Só 38% das vagas ocupadas
O bastonário da Ordem dos Médicos acredita que vai haver uma "descida acentuada" de utentes que não têm médico de família. Foram conhecidos ontem os resultados do último concurso para médicos de família. Apenas 38% das vagas foram ocupadas, entre mais de 700 que foram abertas.
Mesmo assim, Carlos Cortes diz à Antena 1 que os médicos contratados podem abranger 400 mil utentes que não têm médico de família.
Ainda há muito a fazer, sublinha o bastonário da Ordem dos Médicos, a começar pela mobilidade dos profissionais.
Apesar de apenas 38% das vagas terem sido ocupadas, Carlos Cortes faz um balanço positivo do último concurso para médicos de família.
A Administração Central do Sistema de Saúde afirma que 95% das vagas na região Norte foram preenchidas. Pelo contrário, em Lisboa e Vale do Tejo, apenas foram 25% e no Estuário do Tejo 28%. No Litoral Alentejano nenhuma das 24 vagas foi ocupada.
Ainda há muito a fazer, sublinha o bastonário da Ordem dos Médicos, a começar pela mobilidade dos profissionais.
Apesar de apenas 38% das vagas terem sido ocupadas, Carlos Cortes faz um balanço positivo do último concurso para médicos de família.
A Administração Central do Sistema de Saúde afirma que 95% das vagas na região Norte foram preenchidas. Pelo contrário, em Lisboa e Vale do Tejo, apenas foram 25% e no Estuário do Tejo 28%. No Litoral Alentejano nenhuma das 24 vagas foi ocupada.