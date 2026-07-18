Médicos de família contratados vão servir 400 mil utentes. Só 38% das vagas ocupadas

Mesmo assim, Carlos Cortes diz à Antena 1 que os médicos contratados podem abranger 400 mil utentes que não têm médico de família.Ainda há muito a fazer, sublinha o bastonário da Ordem dos Médicos, a começar pela mobilidade dos profissionais.Apesar de apenas 38% das vagas terem sido ocupadas, Carlos Cortes faz um balanço positivo do último concurso para médicos de família.A Administração Central do Sistema de Saúde afirma que 95% das vagas na região Norte foram preenchidas. Pelo contrário, em Lisboa e Vale do Tejo, apenas foram 25% e no Estuário do Tejo 28%. No Litoral Alentejano nenhuma das 24 vagas foi ocupada.