Médicos do São João no Porto acedem remotamente à informação dos doentes

"O CHUSJ flexibilizou os meios de acesso remoto às suas plataformas digitais de gestão de informação clínica, de forma a garantir e reforçar uma resposta mais integrada do ponto de vista clínico, permitindo que os médicos possam fazer uso, sempre que necessário, de meios tecnológicos para continuarem no exercício da sua missão de prestação de cuidados num ambiente seguro, para os utentes e colaboradores, nesta fase particularmente exigente", refere em comunicado.

Na nota, a unidade de saúde explicou que, desta forma, está a contribuir "ativamente" para o apoio dos doentes crónicos e dos mais vulneráveis.

Por outro lado, foi alargado o plafond dos telemóveis de uso na instituição, para que os médicos possam fazer telefonemas para os seus doentes, utilizando os equipamentos e a rede da instituição, sublinhou.

O hospital salientou que, desta forma, os profissionais poderão realizar tarefas remotamente, sempre que necessário, tais como consultas não-presenciais por telefone, relatos de exames - como por exemplo radiologia e neurorradiologia -, bem como aqueles que estejam em período de quarentena poderão apoiar, à distância, os seus colegas na prestação de cuidados.

Para fazer uso de acesso remoto para aceder à informação clínica do CHUSJ, os médicos têm o apoio de um tutorial de apoio técnico criado pelo Serviço de Sistemas e Tecnologias da Informação e Comunicação.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.

Dos casos confirmados, 696 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 6.061 casos suspeitos até hoje, dos quais 488 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 8.091 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

Atualmente, há 24 cadeias de transmissão ativas em Portugal.

Portugal encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de hoje.

A Assembleia da República aprovou quarta-feira o decreto de declaração do estado de emergência que lhe foi submetido pelo Presidente da República com o objetivo de combater a pandemia de Covid-19, após a proposta ter recebido pareceres favoráveis do Conselho de Estado e do Governo.