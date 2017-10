Medidas de combate à seca estendem-se a todo o país

Jorge Almeida - RTP30 Out, 2017, 16:56 | País

Na segunda reunião da comissão de acompanhamento dos efeitos da seca, onde estiveram presentes os ministros do Ambiente e da Agricultura e os secretários de Estado de todos os outros Ministérios, ficou estabelecido que as medidas para menorizar os efeitos da seca vão estender-se ao todo o território de Portugal Continental.



O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, afirmou que a maioria da população ainda não sente que o país está a atravessar um período de seca grave e que vai haver restrições combinadas com as autarquias.



Chuva a partir de quarta-feira

O Ministro do Ambiente apelou para uma parcimónia na utilização da água e anunciou que vai ser feito um conjunto de recomendações à população.O distrito de Viseu começou esta segunda-feira a ser abastecidos com camiões cisterna, o que já acontece em outras regiões do país, nomeadamente no Alentejo.Segundo os últimos dados do IPMA, de 19 de Outubro, 73% do território de Portugal Continental encontrava-se em seca extrema e 27% estava em seca severa.Registou-se um agravamento da situação com um aumento significativo de seca extrema em quase todo o território.A chuva vai regressar ao território do continente a partir de quarta-feira, prevendo-se igualmente uma descida gradual das temperaturas.Segundo a meteorologista Joana Sanches, “partir de dia 01, quarta-feira, já se prevê alguma precipitação fraca, que deverá aumentar de intensidade, mas ainda é cedo. Ao que tudo indica a chuva vai manter-se até dia 04 de novembro, sábado".As temperaturas vão registar uma descida de 02 a 03 graus até quinta-feira.