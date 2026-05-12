Meio milhar de residentes de Baião pedem à Câmara apoio para ter casa

A Câmara Municipal de Baião quer avançar com a Estratégia Local de Habitação (2027 - 2032) para substituir a atual, que está a decorrer no âmbito do programa 1º Direito que levou a um investimento de cerca de 3,5 milhões de euros.





Para avançar com a medida, a autarquia promoveu um levantamento da situação habitacional que decorreu durante o mês de abril e que mostra a necessidade de haver respostas para este problema. Estes dados agora conhecidos, são preliminares e aguardam análise dos serviços camarários para se encontrarem respostas adequadas, segundo a autarquia.





Diagnóstico das necessidades pretende ajustar as respostas públicas à realidade atual

Ouvida pela rádio pública,: "queremos responder não apenas às famílias em situação de vulnerabilidade económica, mas também a jovens e agregados de rendimentos intermédios" disse.