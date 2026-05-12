País
Meio milhar de residentes de Baião pedem à Câmara apoio para ter casa
O Recenseamento Habitacional em Baião contabilizou 514 registos de procura de habitação. São números que ultrapassam os dados registados na anterior Estratégia Local de Habitação (2021 - 2026). Aumentam pedidos de jovens e famílias de rendimentos intermédios.
Arlinda Brandão
Para avançar com a medida, a autarquia promoveu um levantamento da situação habitacional que decorreu durante o mês de abril e que mostra a necessidade de haver respostas para este problema. Estes dados agora conhecidos, são preliminares e aguardam análise dos serviços camarários para se encontrarem respostas adequadas, segundo a autarquia.
Diagnóstico das necessidades pretende ajustar as respostas públicas à realidade atualOuvida pela rádio pública, Ana Raquel Azevedo presidente da Câmara Municipal de Baião defende a necessidade de haver respostas diferenciadas com medidas que constam do programa "Baião Arrenda" que estão a ser preparadas: "queremos responder não apenas às famílias em situação de vulnerabilidade económica, mas também a jovens e agregados de rendimentos intermédios" disse.