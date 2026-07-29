Metro de Lisboa. Circulação restabelecida na Linha Vermelha

Nas redes sociais, o Metro de Lisboa indicou que a circulação na Linha Vermelha foi restabelecida às 8h26.





🟢 Linha Vermelha (08:26): circulação restabelecida. #EstadoDasLinhas — Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) July 29, 2026



Na terça-feira, houve passageiros que saíram do metro a caminhar nos carris, levando a empresa a cortar a eletricidade e a interromper toda a linha.

Através da rede social X, o Metro de Lisboa tinha anunciado hoje às 1h16 que a circulação iria ser retomada. Mas já por volta das 6h40, através da mesma rede, o Metro voltou a indicar que a circulação estava afinal interrompida entre Chelas e o Aeroporto devido a uma "anomalia" numa estação.