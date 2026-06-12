Metro de Lisboa funciona hoje até mais tarde por causa das festas da cidade

Metro de Lisboa funciona hoje até mais tarde por causa das festas da cidade

O Metropolitano vai estar hoje a funcionar até às três da manhã por causa das festas de Santo António.

RTP /
Foto: Nuno Patrício - RTP

VER MAIS
O horário vai ser alargado até as 3h00 da manhã de sábado em todas as linhas. O Metropolitano de Lisboa vai assim "associar-se às celebrações de Santo António e às Festas de Lisboa", refere a empresa em comunicado.

Estão previstos comboios de seis carruagens com intervalos médios de 12 minutos.

No mesmo comunicado, a Metro de Lisboa explica que, por razões de segurança e por indicação da PSP, a estação da Avenida, na Linha Azul, vai encerrar às 19h30, mas a passagem pedonal subterrânea permanecerá aberta até às 3h00 da manhã.

A empresa adianta que o último comboio partirá às 3h00 de cada estação terminal, mas alerta que "não são garantidas correspondências após a realização destes últimos serviços".

"Numa das noites mais emblemáticas da cidade, em que milhares de pessoas se deslocam para Alfama, Bica, Graça, Mouraria, Madragoa e outros bairros típicos, o metro é a forma mais cómoda, eficiente e sustentável de participar na festa, evitando constrangimentos de trânsito e estacionamento e contribuindo para uma melhor experiência de mobilidade", salienta a empresa.

Ainda no âmbito das Festas de Lisboa, o Metropolitano irá também promover, entre as 17:00 e as 20:00 de sexta-feira, "ações especiais" nas estações Alameda e Cais do Sodré.

Na estação Cais do Sodré "será criado um ambiente inspirado nos Santos Populares, com música", e serão distribuídos gratuitamente manjericos e flores aos passageiros. Estará ainda disponível "um espaço fotográfico para registar e partilhar este momento festivo".

"Em simultâneo, ações idênticas decorrerão na estação Alameda, levando o espírito dos Santos Populares a diferentes pontos da rede", acrescenta a empresa.

O Metropolitano de Lisboa recorda que os passageiros que não têm passe poderão pagar as deslocações com cartão bancário 'contactless', "a forma mais simples e rápida de viajar e evitar filas".

A empresa acrescenta que, "para garantir as adequadas condições de segurança durante toda a operação especial, o Metropolitano de Lisboa contará com uma articulação reforçada com a PSP e demais entidades envolvidas" e destaca "o profissionalismo, a dedicação e o sentido de responsabilidade dos seus trabalhadores, cujo empenho tornará possível este reforço de serviço numa das noites de maior afluência do ano".

c/ Lusa
PUB
PUB