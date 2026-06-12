Metro de Lisboa funciona hoje até mais tarde por causa das festas da cidade





A empresa adianta que o último comboio partirá às 3h00 de cada estação terminal, mas alerta que "não são garantidas correspondências após a realização destes últimos serviços".



"Numa das noites mais emblemáticas da cidade, em que milhares de pessoas se deslocam para Alfama, Bica, Graça, Mouraria, Madragoa e outros bairros típicos, o metro é a forma mais cómoda, eficiente e sustentável de participar na festa, evitando constrangimentos de trânsito e estacionamento e contribuindo para uma melhor experiência de mobilidade", salienta a empresa.



Ainda no âmbito das Festas de Lisboa, o Metropolitano irá também promover, entre as 17:00 e as 20:00 de sexta-feira, "ações especiais" nas estações Alameda e Cais do Sodré.



Na estação Cais do Sodré "será criado um ambiente inspirado nos Santos Populares, com música", e serão distribuídos gratuitamente manjericos e flores aos passageiros. Estará ainda disponível "um espaço fotográfico para registar e partilhar este momento festivo".



"Em simultâneo, ações idênticas decorrerão na estação Alameda, levando o espírito dos Santos Populares a diferentes pontos da rede", acrescenta a empresa.



O Metropolitano de Lisboa recorda que os passageiros que não têm passe poderão pagar as deslocações com cartão bancário 'contactless', "a forma mais simples e rápida de viajar e evitar filas".



A empresa acrescenta que, "para garantir as adequadas condições de segurança durante toda a operação especial, o Metropolitano de Lisboa contará com uma articulação reforçada com a PSP e demais entidades envolvidas" e destaca "o profissionalismo, a dedicação e o sentido de responsabilidade dos seus trabalhadores, cujo empenho tornará possível este reforço de serviço numa das noites de maior afluência do ano".



Estão previstos comboios de seis carruagens com intervalos médios de 12 minutos.No mesmo comunicado, a Metro de Lisboa explica que, por razões de segurança e por indicação da PSP, a estação da Avenida, na Linha Azul, vai encerrar às 19h30, mas a passagem pedonal subterrânea permanecerá aberta até às 3h00 da manhã.