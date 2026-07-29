País
Metro de Lisboa. Circulação restabelecida na Linha Vermelha
A rutura num conduta de água provocou cortes na circulação entre Chelas e o Aeroporto desde as 17h30 de terça-feira. A circulação foi restabelecida pelas 8h30 desta quarta-feira.
Nas redes sociais, o Metro de Lisboa indicou que a circulação na Linha Vermelha foi restabelecida às 8h26.
🟢 Linha Vermelha (08:26): circulação restabelecida. #EstadoDasLinhas— Metropolitano de Lisboa (@metro_lisboa) July 29, 2026
Na terça-feira, houve passageiros que saíram do metro a caminhar nos carris, levando a empresa a cortar a eletricidade e a interromper toda a linha.
Através da rede social X, o Metro de Lisboa tinha anunciado hoje às 1h16 que a circulação iria ser retomada. Mas já por volta das 6h40, através da mesma rede, o Metro voltou a indicar que a circulação estava afinal interrompida entre Chelas e o Aeroporto devido a uma "anomalia" numa estação.