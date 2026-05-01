Milhares celebram 1º de Maio contra proposta de pacote laboral

Como comprovaram os repórteres da RTP nos locais, s milhares de pessoas que participam nas comemorações do 1.º Maio da CGTP desfilam durante a tarde entre o Martim Moniz e a Alameda D. Afonso Henriques, onde será promovido um comício sindical, que terá como orador principal o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira.



Em passo lento, sindicalistas, trabalhadores, jovens e reformados empunhando tarjas, bandeiras e cartazes e gritam a uma só voz palavras de ordem como: "Não vamos desistir, o pacote é para cair", "Só interessa ao capital, o pacote laboral", "O pacote laboral é retrocesso social" e "O povo está na rua, a luta continua".



O líder da CGTP-IN, Tiago Oliveira, afirmou que a principal reivindicação é a rejeição total dos trabalhadores ao pacote laboral", sustentando que passados noves meses o conteúdo da legislação de alteração à lei do trabalho continua igual.



"Sabemos que esta luta é prolongada , porque é um Governo que não vive as dificuldades de quem trabalha, não sabe qual a realidade da maioria dos trabalhadores e está de mãos dadas com a maioria dos patrões e tudo quer fazer para levar a cabo uma reforma laboral que é extremamente penalizadora para os trabalhadores", disse, avançando que por isso a CGTP vai hoje anunciar uma greve geral para 03 de junho para "dar continuidade a esta luta".



com Lusa