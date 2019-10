Milhares de alunos frequentam escolas com placas de fibrocimento nas coberturas

Foto: Arquivo Reuters

No concelho de Loures, milhares de alunos frequentam escolas com placas de fibrocimento, nas coberturas. A EB23 Mário Sá Carneiro, em Camarate, consta da lista prioritária do Ministério para obras. Os estudantes têm aulas em pavilhões com quase 40 anos, e alguns deles já apresentam fissuras na cobertura, com o amianto à espreita.

A luta pela remoção do amianto tem motivado protestos em várias escolas do país, ao longo das últimas semanas. O Movimento Escolas Sem Amianto já anunciou que vai entregar até ao final do ano uma queixa contra Portugal na Comissão Europeia.







Em causa, a falta de ação para proteger os edifícios públicos desta substância cancerígena.