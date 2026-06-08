Milhares de lesados do mau tempo não devem receber apoios previstos até ao final do mês

A autarquia assume ser "muito difícil" conseguir fechar até ao final do mês, todos os processos de cerca de 5 mil proprietários de casas destruídas que ainda tem nesta altura para analisar.





Ouvido pela rádio pública Ricardo Santos, vereador das Obras Municipais de Leiria garante que a Câmara está a fazer todos os esforços para resolver a situação: "Temos muitos serviços do municipio de Leiria que estão alocados neste momento à análise e avaliação das candidaturas. Acreditamos que seja muito difícil termos o processo todo concluído no final do mês de junho".



O autarca reconhece que é preciso celeridade porque há milhares de familias à espera dos apoios: "Sentimos em muitas pessoas lesadas, esta dificuldade por parte dos serviços em resolver a sua candidatura o mais rápido possível. Em muitas das situações os danos foram avultados e só com o valor que irá ser pago pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro é que terão condições para repôr a habitabilidade".



Ricardo Santos diz ainda à rádio pública que acredita que com o trabalho da Câmara, durante o mês de julho a CCDR - Centro já tenha o processo concluido.

Leiria é o municipio mais afetado dado o volume das candidaturas (10 808) para apoios, três vezes superior ao do segundo concelho, o da Marinha Grande.







