Milhares de lesados do mau tempo não devem receber apoios previstos até ao final do mês

Milhares de lesados do mau tempo não devem receber apoios previstos até ao final do mês

O objetivo de analisar até 30 de junho mais de 14 mil candidaturas de apoios do mau tempo, apontado por autarquias, CCDR-Centro e Governo não reúne condições para ser cumprido. O município mais afetado, o de Leiria com quase 11 mil candidaturas tem ainda mais de metade dos apoios previstos pendentes.

Arlinda Brandão - RTP Antena 1 /

Fotografia: Município de Leiria

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A autarquia assume ser "muito difícil" conseguir fechar até ao final do mês, todos os processos de cerca de 5 mil proprietários de casas destruídas que ainda tem nesta altura para analisar.

Ouvido pela rádio pública Ricardo Santos, vereador das Obras Municipais de Leiria garante que a Câmara está a fazer todos os esforços para resolver a situação: "Temos muitos serviços do municipio de Leiria que estão alocados neste momento à análise e avaliação das candidaturas. Acreditamos que seja muito difícil termos o processo todo concluído no final do mês de junho".

O autarca reconhece que é preciso celeridade porque há milhares de familias à espera dos apoios: "Sentimos em muitas pessoas lesadas, esta dificuldade por parte dos serviços em resolver a sua candidatura o mais rápido possível. Em muitas das situações os danos foram avultados e só com o valor que irá ser pago pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro é que terão condições para repôr a habitabilidade".

Ricardo Santos diz ainda à rádio pública que acredita que com o trabalho da Câmara, durante o mês de julho a CCDR - Centro já tenha o processo concluido.
Leiria é o municipio mais afetado dado o volume das candidaturas (10 808) para apoios, três vezes superior ao do segundo concelho, o da Marinha Grande.



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