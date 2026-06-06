Milhares de pessoas marcham em Lisboa pelos direitos LGBTI+ e contra retrocessos

Sob o lema "Nem Silêncio, Nem Medo: Existimos e Resistimos", a 27.ª Marcha do Orgulho LGBTI+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero, Intersexo e outras identidades), a concentração começou no Marquês de Pombal, em Lisboa, pelas 17:00.

Ao som dos tambores, os manifestantes começaram a descida da avenida enquanto agitavam bandeiras não só com as cores do arco-íris, mas também várias outras combinações que representam as comunidades.

Liam-se cartazes como "ideologia é revogar leis de 2018 (contra todos os pareceres científicos", "em cada rosto, igualdade" e "o amor das minhas mães merece ser celebrado, não explicado".

A Comissão Organizadora da marcha lembrou, em comunicado, que "a nova conjuntura política" a que se assiste "volta a colocar as pessoas e famílias LGBTQI+ em perigo, com sinais de que as conquistas das últimas décadas estão hoje em risco de retrocessos".

"Num ano em que as pessoas LGBTQIA+, especialmente as pessoas trans e de género diverso, têm sido atacadas sem qualquer pudor, com tentativas de reversão de direitos adquiridos, no que seria o primeiro retrocesso a nível de Direitos Humanos desde o 25 de Abril, e em que, pela primeira vez, ao fim de décadas, Lisboa não terá o Arraial Pride em junho, a importância desta manifestação é incontestável e símbolo de orgulho e de luta da comunidade, das suas famílias e pessoas aliadas", lê-se na nota.

Conta com a participação de 17 associações e coletivos com intervenção política na área LGBTI+, feminista e antirracista.