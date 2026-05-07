Militar que sofreu queda em curso de paraquedismo está em morte cerebral

O incidente ocorreu na terça-feira, quando dois militares ficaram feridos durante um salto de paraquedas, no âmbito do curso de paraquedismo.



O militar, de 23 anos, está internado no hospital de São José, em Lisboa, depois de ter sido inicialmente transportado para o hospital de Abrantes. O outro militar está internado no hospital de Leiria.



O acidente ocorreu durante o último salto do curso, quando os paraquedas das duas vítimas - um furriel e um segundo-sargento - se enrolaram no ar. Os militares terão acionado demasiado tarde os paraquedas de reserva, acabando por cair no solo.



Na terça-feira, o exército revelou que tinha aberto um processo de averiguações com vista ao apuramento das circunstâncias do incidente e acionou o apoio psicológico, assegurando acompanhamento aos militares envolvidos e respetivos familiares.



“O Exército acompanha a situação e prestará os esclarecimentos adicionais que se revelem necessários”, acrescenta em comunicado, sem adiantar mais detalhes.



