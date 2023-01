Militares da GNR impedidos de tirar férias devido à Jornada Mundial da Juventude

Em comunicado, a APG explica que as normas internas determinam que apenas 20% do efetivo possam gozar férias em simultâneo quando ocorre um evento de grande dimensão, mas a necessidade de policiamento de iniciativas como aquela que vai ocorrer em Lisboa entre 01 a 06 de agosto exige que apenas 6% dos militares da GNR possam gozar férias.

Como exemplo, a APG indica que num local com 20 militares de serviço "apenas um poderá estar de férias".

Para a APG, esta postura revela "um profundo desrespeito pelos profissionais que, regressando-se ao passado ficam assim na mão da instituição, que não lhes reconhece o direito da gestão da sua própria vida pessoal e familiar".

"As férias são um direito e as datas, em setor nenhum, podem ficar exclusivamente ao critério da entidade patronal. É injustificável o número de eventos considerados como sendo de grande dimensão, da mesma forma que temos as maiores dúvidas que as Jornadas Mundiais da Juventude justifiquem o empenho de quase todo o efetivo do território nacional", sublinha ainda a APG.

Também a PSP já deu instruções aos polícias que as férias vão ficar suspensas entre 24 de julho e 07 de agosto devido à Jornada Mundial da Juventude.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas, e contará com a presença do Papa Francisco, o qual também deverá deslocar-se a Fátima.