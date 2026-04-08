País
Mini-tornado em Vinhais provoca danos em casas e armazéns agrícolas
Um mini-tornado deixou, ao final da tarde de terça-feira, um rasto de destruição no concelho de Vinhais. Segundo os bombeiros foram registados "danos consideráveis" em várias habitações e estruturas agrícolas.
As aldeias de Mofreita e Fresulfe foram as mais afetadas.
Foram registados rajadas de vento extremamente fortes, com características que apontam para a possível ocorrência de um fenómeno de vento extremo, ainda por confirmar oficialmente pelas autoridades competentes.
A intensidade do vento causou estragos avultados, destacando-se a destruição quase total de telhados de vários armazéns agrícolas, além da queda de inúmeras árvores.
Não há indicação de vítimas.