Mini-tornado em Vinhais provoca danos em casas e armazéns agrícolas

As aldeias de Mofreita e Fresulfe foram as mais afetadas.







Foram registados rajadas de vento extremamente fortes, com características que apontam para a possível ocorrência de um fenómeno de vento extremo, ainda por confirmar oficialmente pelas autoridades competentes.

A intensidade do vento causou estragos avultados, destacando-se a destruição quase total de telhados de vários armazéns agrícolas, além da queda de inúmeras árvores.





O episódio poderá estar inserido num contexto de instabilidade atmosférica que afetou várias zonas do norte do país ao longo da tarde de terça-feira, evidenciando a crescente frequência de fenómenos meteorológicos extremos, mesmo em regiões tradicionalmente menos expostas a este tipo de ocorrências.Não há indicação de vítimas.