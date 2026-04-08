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Mini-tornado em Vinhais provoca danos em casas e armazéns agrícolas

Mini-tornado em Vinhais provoca danos em casas e armazéns agrícolas

Um mini-tornado deixou, ao final da tarde de terça-feira, um rasto de destruição no concelho de Vinhais. Segundo os bombeiros foram registados "danos consideráveis" em várias habitações e estruturas agrícolas.

RTP /
Fotos: Meteo Trás-os-Montes

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As aldeias de Mofreita e Fresulfe foram as mais afetadas.

Foram registados rajadas de vento extremamente fortes, com características que apontam para a possível ocorrência de um fenómeno de vento extremo, ainda por confirmar oficialmente pelas autoridades competentes.
A intensidade do vento causou estragos avultados, destacando-se a destruição quase total de telhados de vários armazéns agrícolas, além da queda de inúmeras árvores.

O episódio poderá estar inserido num contexto de instabilidade atmosférica que afetou várias zonas do norte do país ao longo da tarde de terça-feira, evidenciando a crescente frequência de fenómenos meteorológicos extremos, mesmo em regiões tradicionalmente menos expostas a este tipo de ocorrências.

Não há indicação de vítimas.
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