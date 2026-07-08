"Mínimos e os Monstros" e "Toy Story 5" dois filmes de animação no arranque das férias escolares

Em "Toy Story 5", o quinto filme de animação de uma das sagas mais bem sucedidas da Disney, o Woody, o Buzz Lightyear e o resto dos brinquedos entram numa história que questiona a dependência dos brinquedos eletrónicos e dos ecrãs.A versão portuguesa de "Toy Story 5" reúne a família de José Raposo, além do ator que dá voz ao Senhor Cabeça de Batata, participam, também, o filho Ricardo Raposo e os netos Matias e Noa. A jovem atriz Júlia Frazão é a voz da criança Bonnie.Miguel Ângelo é a voz portuguesa do Woddy, há mais de 30 anos. Com o desaparecimento do lendário Paulo B, neste quinto filme, o ator João Brás dá voz ao Buzz Lightyear.A jornalista Margarida Vaz foi ao encontro dos fãs e das vozes portuguesas de "Toy Story 5".