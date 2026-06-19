Ministério da Educação conclui que não houve favorecimento em exame de Português

Em causa está o exame de Português, onde foi utilizada uma imagem previamente publicada num caderno de exercícios de uma editora.



O parecer independente revela que a produção de um texto de apreciação crítica resulta de uma aprendizagem complexa, construída ao longo de vários anos, e não pode ser reproduzida através da simples memorização de um exercício semelhante.



O documento sublinha ainda que os critérios de classificação valorizam múltiplos aspetos — desde a organização discursiva até à correção linguística — o que exige sempre a produção de um texto novo em contexto de exame.



Além disso, o enunciado da prova deste ano omitiu elementos presentes no exercício do livro, abrindo espaço a interpretações mais amplas por parte dos alunos.



Ainda assim, o conselho deixa uma recomendação: reforçar os mecanismos de verificação prévia na escolha dos materiais utilizados nas provas, para evitar repetições e preservar a confiança no sistema de avaliação.

