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Ministério da Educação determina auditoria sobre questão do exame de português

Ministério da Educação determina auditoria sobre questão do exame de português

Em comunicado, o Ministério da Educação aponta uma "falha objetiva da equipa responsável pela elaboração do exame" de português realizado na terça-feira. A auditoria será levada a cabo pela Inspeção Geral da Educação.

Joana Bénard da Costa - RTP /
Paulo Domingos Lourenço / RTP

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O Ministério da Educação determinou à Inspeção Geral da Educação e  Ciência (IGEC) a realização de uma auditoria aos procedimentos internos do Instituto de Educação, Qualidade e Avaliação (EduQA) no âmbito da elaboração dos enunciados dos Exames Nacionais do Ensino Secundário, anuncia um comunicado enviado às redações esta quinta-feira. Após a conlusão do relatório, o ministério promete tirar "as devidas consequências". 

Por agora, o governo admite "uma falha objetiva da equipa responsável pela elaboração do exame na verificação de questões/itens já disponibilizados por editoras". 

No Exame Nacional do Ensino Secundário de Português, realizado esta terça-feira, "foi utilizada uma imagem previamente publicada num caderno de exercícios de uma editora", admite ainda o Ministério da Educação, que adianta ter solicitado ao EduQA "a emissão de um parecer técnico sobre os eventuais efeitos desta situação na equidade entre os alunos que realizaram a prova".

"A utilização da imagem em questão deveria ter sido evitada pelo EduQA, tendo em conta a prática habitual de verificação exaustiva - no âmbito da elaboração de enunciados - de cadernos de preparação disponibilizados pelas editoras, o que evitaria situações semelhantes à ocorrida este ano", lê-se no comunicado. 

"Ao contrário da informação reportada inicialmente pelo EduQA ao Ministério da Educação, Ciência e Inovação, aquele caderno de exercícios foi disponibilizado em agosto de 2025, tendo a prova sido elaborada no início de 2026", afirma o governo.

O que falhou será agora averiguado pela auditoria aos procedimentos internos do EduQA.


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