Ministério da Educação vai reforçar inspeções às escolas por causa das notas dos alunos

O Ministério da Educação vai reforçar as inspeções às escolas para garantir que não há inflação das notas finais dos alunos. As classificações do terceiro período vão ser comparadas com as dos dois primeiros e serão feitas auditorias aos critérios de avaliação das escolas.