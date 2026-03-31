País
Ministra da Justiça aponta para aumento de cerca de 6 por cento dos crimes de ódio
No dia em que foi aprovado o Relatório Anual de Segurança Interna relativo a 2025, a ministra da Justiça revela também que os dados do RASI apontam para um aumento de cerca de 6 por cento dos crimes de ódio.
Numa resposta ao partido Chega, Rita Alarcão Júdice garantiu que o Governo está empenhado em através da transparência combater o discurso "extremado e populista" que leva à subida deste tipo de crimes.
O primeiro ministro presidiu hoje à reunião do Conselho Superior de Segurança Interna que aprovou o RASI relativo a 2025. O documento foi entretanto divulgado.