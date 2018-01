Ministra da Justiça diz que Joana Marques Vidal terá "mandato único"

O prazo do mandato de seis anos termina a 12 de Outubro.



Contactada pela RTP, a Procuradoria diz que a matéria é da competência do Presidente da República e do Governo, e que, por isso mesmo, a procuradora não se pronuncia.



O sindicato dos magistrados do MP recorda que a lei não impede a renovação do mandato, mas concorda com a linha histórica que irá ser seguida pela ministra.