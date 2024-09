Num artigo de opinião publicado no Expresso, o ex-diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde diz que não existe nenhuma estratégia focada na prevenção.

Com o título "a galinha dos ovos de ouro", Fernando Araújo diz que fica claro que a aposta do governo é no mercado da doença.



A ministra não quis comentar o artigo porque ainda não leu mas diz que, na área da prevenção, o governo está a seguir as medidas do anterior executivo.