Ministra da Saúde procura estratégias para conter surto na área metropolitana de Lisboa

Lusa

Marta Temido e Graça Freitas estiveram reunidas numa escola secundária na Amadora com autarcas e autoridades de saúde da área metropolitana de Lisboa e Vale do Tejo para encontrar estratégias de modo a conter a propagação do coronavírus. Entrevistada pela RTP à entrada do encontro, a ministra da Saúde dá conta da preocupação das autoridades em delinear estratégias.