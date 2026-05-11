Ministra da Saúde reconhece dificuldades nas cirurgias de oncologia e cardiologia

Foto: Filipe Amorim - Lusa

Em entrevista ao podcast Política com Assinatura, da RTP Antena 1, a ministra da Saúde recusa falar em falência do sistema. Ainda assim, Ana Paula Martins assume dificuldades nestas duas áreas específicas.



Na segunda metade do ano passado, a atividade cirúrgica nos hospitais protocolados com o Serviço Nacional de Saúde também caiu 7% em comparação com o mesmo período do ano anterior.



A ministra da Saúde admite que é preciso melhorar o modelo de contratualização com o setor privado e com o setor social. Ana Paula Martins diz que está prevista para breve uma atualização dos preços contratualizados com estes setores



Pode ouvir a entrevista à ministra da Saúde esta terça-feira, a seguir ao noticiário das 10h00, na RTP Antena 1.



