País
Ministra da Saúde reconhece dificuldades nas cirurgias de oncologia e cardiologia
A ministra da Saúde acredita que o novo sistema de acesso a consultas e cirurgias vai ajudar a aliviar as listas de espera. O ano passado terminou com mais doentes a aguardar por uma cirurgia oncológica e também com mais pessoas em lista de espera para primeiras consultas de oncologia e cardiologia.
Foto: Filipe Amorim - Lusa
Na segunda metade do ano passado, a atividade cirúrgica nos hospitais protocolados com o Serviço Nacional de Saúde também caiu 7% em comparação com o mesmo período do ano anterior.
A ministra da Saúde admite que é preciso melhorar o modelo de contratualização com o setor privado e com o setor social. Ana Paula Martins diz que está prevista para breve uma atualização dos preços contratualizados com estes setores
Pode ouvir a entrevista à ministra da Saúde esta terça-feira, a seguir ao noticiário das 10h00, na RTP Antena 1.