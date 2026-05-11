Ministra da Saúde reconhece dificuldades nas cirurgias de oncologia e cardiologia

Ministra da Saúde reconhece dificuldades nas cirurgias de oncologia e cardiologia

A ministra da Saúde acredita que o novo sistema de acesso a consultas e cirurgias vai ajudar a aliviar as listas de espera. O ano passado terminou com mais doentes a aguardar por uma cirurgia oncológica e também com mais pessoas em lista de espera para primeiras consultas de oncologia e cardiologia.

RTP Antena 1 /

Foto: Filipe Amorim - Lusa

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Em entrevista ao podcast Política com Assinatura, da RTP Antena 1, a ministra da Saúde recusa falar em falência do sistema. Ainda assim, Ana Paula Martins assume dificuldades nestas duas áreas específicas.

Na segunda metade do ano passado, a atividade cirúrgica nos hospitais protocolados com o Serviço Nacional de Saúde também caiu 7% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

A ministra da Saúde admite que é preciso melhorar o modelo de contratualização com o setor privado e com o setor social. Ana Paula Martins diz que está prevista para breve uma atualização dos preços contratualizados com estes setores

Pode ouvir a entrevista à ministra da Saúde esta terça-feira, a seguir ao noticiário das 10h00, na RTP Antena 1.

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